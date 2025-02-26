Стали известны новинки и программа международного фестиваля «Дух огня»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук рассказал, что год от года фестиваль обретает не только новые номинации, но и новое наполнение. Появляются мастер-классы, блоки, нацеленные на подрастающее поколение, деловая программа. В этом году на конкурс поступило более 500 заявок из 40 стран мира. Президент фестиваля Эмир Кустурица назвал фестиваль хорошей рампой для кинематографической карьеры авторов.

Вице-президент фестиваля Мария Зверева озвучила, что одним из главных нововведений этого года стал специальный конкурс «Фильм в работе», где будут представлены ещё неосуществлённые проекты. Денежный приз пойдёт на завершение проекта.

По традиции ожидается широкая культурная программа. Не оставят в стороне тему 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Руслан Кухарук анонсировал также масштабный туристический блок для гостей фестиваля: они смогут увидеть места проживания коренных народов, погрузиться в историю региона, побывать на этностойбище, прокатиться на оленьей упряжке.

Генеральным партнёром фестиваля по традиции выступает компания «Газпром нефть», которая поддерживает событие на протяжении 19 лет. Компания выступает соорганизатором культурно-образовательной программы фестиваля и награждает лучший российский фильм в номинации «За сохранение культурных традиций».

— Все эти замечательные вещи были бы невозможны без нашего генерального партнёра. Всё это хорошо делать, когда у тебя есть стабильная поддержка, которую мы все эти годы чувствуем от «Газпром нефти», — отметила Мария Зверева.

Ранее «Ямал 1» писал, что утверждены концепции церемоний открытия и закрытия кинофестиваля. Их срежиссирует Алексей Франдетти, неоднократный лауреат премии «Золотая маска». Темой открытия и закрытия «Духа огня» станет «Музыка в кино».

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