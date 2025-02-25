Онищенко: эпидемический процесс закончится в марте

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко прокомментировал текущий эпидсезон в России.

«Эпидемический процесс закончится в марте, это показывают многолетние наблюдения. Но при этом надо помнить, что заканчивается зима: мы чувствуем недосыпание, слабость — это всё признаки истощения», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, уровень заболеваемости в настоящее время составляет 85,3 на 10 тыс. населения, а многолетний эпидпорог — 89,9. Как отметил Онищенко, в этом году вирусы гриппа даже не достигли доминирующего состояния.

«С ковидом у нас госпитализированы 904 человека, и это снижение», — добавил эксперт.

Ранее эксперт лаборатории «Гемотест» врач Роман Иванов посоветовал соблюдать стандартные меры профилактики для защиты от метапневмовируса.