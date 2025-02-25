Кустурица рассказал, когда получит гражданство РФ

Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует получить российское гражданство в ближайшее время. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Все будет. Я думаю, что это будет скоро. Но точно сказать не могу. Потому что какое-то время мы вели об этом переговоры, а потом перестали. Но, я думаю, все будет", - сказал режиссер, отвечая на вопрос о сроках получения российского гражданства.

В декабре 2024 года Кустурица в беседе с ТАСС рассказал, что хотел бы получить российское гражданство, если этот процесс не окажется для него затруднительным. При этом режиссер отметил, что уже и так ощущает себя русским.