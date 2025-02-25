Кошка Муся, которую выкинули с обрыва в Крыму, найдена живой

Кошка Муся, которую ранее выкинули с Ласточкиного гнезда в ледяное море, найдена и жива. Об этом сообщает официальный телеграм-канал информационного портала "Крым 24".

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Отмечается, что сейчас животное находится на обрыве среди камней. В ближайшее время кошку должны спасти.

Правоохранители узнали об этом инциденте в результате мониторинга Сети. В связи с этим была организована проверка по факту жестокого обращения с животным, в результате которой полицейские задержали подозреваемого.

Выяснилось, что кошку сбросил с обрыва 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. Мужчина объяснил свой поступок тем, что кошка стала вырываться из его рук.