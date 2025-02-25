В Подмосковье зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ

Рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 4,5% наблюдается в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Московской области.

"На прошедшей 8-й неделе 2025 года в Московской области отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 4,5% по сравнению с прошлой неделей, превышений пороговых уровней не зарегистрировано. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок по сравнению с прошлой неделей не увеличилась, преобладают вирусы гриппа В. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.