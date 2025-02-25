На портале госуслуг запустили сервис "жизненная ситуация"

На портале «Госуслуги» начал работать сервис «Жизненная ситуация», который поможет подготовиться к выходу на пенсию. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что при достижении пенсионного возраста человеку приходится обращаться за получением целого ряда государственных услуг, социальных гарантий и льгот. По его словам, важно, чтобы люди получали все услуги и информацию о них комплексно и в одном месте. Специализированный сервис был запущен именно с этой целью, подчеркнул вице-премьер.

В рамках одного сервиса предоставляются следующие услуги: назначение пенсии, получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина, доставка пенсии и социальных выплат, предоставление справки о размере пенсий и других выплат, получение выписки из трудовой книжки гражданина, запрос в архивы для получения справок, а также возможность отказаться от получения назначенной пенсии.

Сообщается, что использование сервиса «Жизненная ситуация» позволяет вдвое ускорить процесс оформления пенсии. Вместо прежних 10 дней на это теперь уходит всего 5. Кроме того, гражданам необходимо предоставить в шесть раз меньше документов — вместо 19 теперь достаточно трех. А количество визитов в ведомства сокращается в пять раз — с пяти до одного.

Подчеркивается, что функционал сервиса будет расширяться. В частности ожидается, что до конца текущего года граждане, которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста, без заявлений в проакивном режиме смогут получать информацию, связанную с выходом на пенсию.