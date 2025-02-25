Российскую пенсионерку одолели песнями SHAMANa

В Волгограде сосед одолел пенсионерку песнями SHAMANa из-за спора о квартире в доме в Красноармейском районе. Об этом сообщило региональное агентство V102.ru.

По данным агентства, россиянин каждое утро включает в своей части жилища музыку на полную громкость. Пожилая женщина отметила, что сначала сосед три раза проигрывает гимн России, далее следует хит SHAMANа и снова гимн.

Пенсионерка призналась, что недавно пережила инсульт. Она является инвалидом третьей группы. Женщина подчеркнула, что делит трехкомнатную квартиру с «фанатом» SHAMANа уже третий год. Изначально жилище было поделено между мамой и отчимом. Последний продал долю, вселился сосед.

Первые годы ссор между женщиной и новым жильцом не возникало. Затем мужчина предложил пенсионерке продать ему свою часть квартиры. Та не согласилась, тогда он пригрозил «устроить ад».

Другие жильцы многоэтажки уже написали обращения в администрацию, прокуратуру и к следователям, чтобы их защитили от «музыкального террора».

Ранее сообщалось, что жительница Альметьевска лишилась двух квартир и 14 миллионов рублей после «звонка из ФСБ».