Миллионные долги: как живут вернувшиеся в РФ наследники Юрия Андропова

Наследники генсека СССР Юрия Андропова вернулись в Москву, где за ними числятся долги перед налоговой, кредиторами и коммунальными службами. Издание Life разбиралось, как сложилась жизнь родственников генсека.

По данным издания, внучка Андропова Татьяна вышла замуж за бывшего хоккейного вратаря Василия Харламова и в 90-х семья уехала в США. Там они поселилась в Майами, причем собственной недвижимости у семьи никогда не было, только съемная. Под конец нулевых супруги из-за проблем в бизнесе вернулись в Россию и вскоре совместно открыли Фонд имени Юрия Андропова. После смерти Татьяны Василий продолжил управлять организацией и делает это до сих пор.

В Россию вернулась и правнучка экс-председателя КГБ Андропова Николь Харламова. По данным издания, она поселилась в пятикомнатной квартире стоимостью около 100 млн рублей в Тверском районе Москвы, на улице Александра Невского. При этом девушка преподавала английский язык в московской частной школе, но недавно уволилась.

«Если верить госбазам, Николь задолжала за квартплату в своей московской квартире почти 7 тысяч рублей», - отмечается в статье.

Проблемы с долгами есть и у ее отца Василия Харламова. В 2018 году его подозревали в растрате миллиона рублей, выделенного Минкультом. Также он должен 2,6 млн рублей по кредитам, 141 тысячу за квартплату и 24 тысячи по налогам. Некоторым из этих долгов уже свыше пяти лет, утверждает Life.

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В 2011 году в Москву приезжал и дядя Николь Константин. Он хотел поступить в школу силовых структур, однако его ограбили возле Киевского вокзала, а затем жестоко избили на пороге дома.

«Странная ситуация произошла с Константином Андроповым и в 2018 году. От его имени кто-то создал строительную фирму «Стэн». Но менее чем через полтора года ее ликвидировали по жалобе самого Константина Андропова. Он заявил, что не имеет отношения к данному юрлицу», - утверждает издание.

Юрий Андропов стал генеральным секретарем ЦК КПСС 12 ноября 1982 года после смерти Леонида Брежнева. У власти он был 15 месяцев, в ходе которых начал борьбу с коррупцией в партийно-государственном аппарате. Против ряда руководителей были возбуждены уголовные дела. Также при нем началась борьба с прогулами на работе.