ГД приняла в I чтении законопроект о перечне стратегически значимых лекарств

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект о закреплении в законодательстве понятия перечня стратегически значимых лекарственных средств.

Законопроект был внесен в палату парламента правительством РФ в декабре 2024 года. Изменения предлагаются в закон "Об обращении лекарственных средств". Документ законодательно закрепляет понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств, а также наделяет правительство РФ полномочием по утверждению такого перечня, порядка и критериев его формирования.

Как уточняется в пояснительной записке, предлагаемые изменения благоприятно отразятся на предпринимательской и другой экономической деятельности, поскольку направлены на обеспечение стабильного востребованного производства лекарственных препаратов, включенных в перечень стратегически значимых лекарственных средств, что в свою очередь должно гарантировать стабильность наличия рабочих мест на указанных производствах и социальных гарантий.

Закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 марта 2025 года.