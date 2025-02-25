Умер организатор Крымской весны Иван Безуглый

Военкор Котенок сообщил о смерти одного из организаторов Крымской весны
Вечером 24 февраля скончался один из атаманов Кубанского казачьего войска, депутат законодательного собрания Краснодарского края Иван Безуглый, который был одним из активных участников событий Крымской весны.
Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок.
— Его без преувеличения можно назвать человеком-легендой. Сегодняшний облик Кубанского казачьего войска — его заслуга. С Безуглым к Господу ушла эпоха. (...) Уже будучи тяжело больным, он не упускал случая побывать в зоне СВО в воюющих казачьих подразделениях, чтобы поддержать земляков, — написал Котенок в своем Telegram-канале.
Иван Безуглый родился в 1949 году в станице Менгрельской в семье родовых кубанских казаков. С первых шагов возрождения казачества он находился в рядах ККВ.