Потерявший ноги участник СВО не смог выйти из подъезда из-за разрушенной лестницы

В Челябинске потерявший ноги на специальной военной операции (СВО) не может выйти из подъезда из-за разрушенной лестницы. Мужчина жалуется в управляющую компанию (УК) «Малахит» и просит исправить ситуацию, сообщает URA.RU.

Из-за крошащихся ступеней и отсутствия перил россиянину с трудом удается передвигаться на протезах. Впервые он обратился в УК 16 декабря, однако его проигнорировали.

«Сейчас я даже из дома нормально выйти не могу, приходится держаться за стены и газовые трубы, чтобы не упасть», — рассказал ветеран.

После отсутствия реакции от УК мужчина обратился в фонд «Защитники Отечества». 13 декабря дом приехала осмотреть комиссия вместе с представителем УК. По итогу проверки коммунальщики пообещали отремонтировать лестницу, сделать поручни, поправить и закрепить скамейку у подъезда.

«На лестнице попробовали поставить противоскользящие коврики, но от этого ступени начали крошиться еще больше», — рассказал россиянин.

Он добавил, что за прошедшие две недели никаких изменений не произошло.

Ранее в Челябинске таксист отказался везти вдову бойца СВО с 12-летним ребенком домой. Водитель заявил, что пассажиры испачкали грязью коврики в салоне.