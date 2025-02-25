В «Ласточкином гнезде» рассказали о судьбе сброшенной с балкона кошки

Кошка, которую посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, скорее всего не выжила. Об этом рассказала РИА Новости сотрудница музея Татьяна.

Ранее посетитель смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо» сбросил с высоты одну из кошек, живущих рядом со знаменитой достопримечательностью. По словам администрации учреждения, при проходе на территорию он предъявил удостоверение инвалида. Сам мужчина рассказал, что кошке не понравилось, что он взял ее на руки, и за это он просто скинул ее с обрыва.

По словам сотрудников музея, им так и не удалось найти кошку, после того, как ее выбросили с балкона замка.

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«Сегодня уже третий день после происшествия, и, увы, надежда с каждым днем становится все меньше. Видимо, Муся уже на радуге», - говорится в сообщении в Telegram-канале замка.

Сотрудница музея Татьяна рассказала, что Муся жила у «Ласточкиного гнезда» не менее 10 лет, была очень ласковой и стала по сути одним из символов замка.

«Она никогда не проявляла никакой агрессии, нравилась туристам и позировала им. Нам очень жаль, что произошло такое несчастье. Выжить кошка вряд ли могла – она явно упала в море с такой высоты», - пояснила сотрудница музея.

Ялтинская полиция ранее возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), подозреваемый был задержан.