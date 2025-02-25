Умерла народная артистка России Валерия Хугаева

Ушла из жизни Валерия Вячеславовна Хугаева (Старченко), советская российская актриса театра и кино.

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Валерия Старченко родилась в Пятигорске. Когда ей было три года, семья переехала в Москву. Окончила ГИТИС в 1951 году. Работала в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова, на сцене которого сыграла более двухсот ролей. Как режиссер поставила тринадцать спектаклей.

В числе сценических работ - "Власть тьмы", "Деревья умирают стоя", "Дни Турбиных", "Укрощение строптивой", "Васса Железнова", "Без вины виноватые", "Чайка", "Дядюшкин сон", "Средство Макропулоса" и масса других. В 1982 году сыграла в киноповести "Загадка кубачинского браслета".

Муж - народный артист РСФСР Георгий Хугаев, они познакомились на первом курсе ГИТИСа, по окончании института поженившись.

Как рассказал ГТРК "Алания" худрук Русского театра Владимир Уваров, Хугаеву похоронят в Северной Осетии. Церемония прощания будет проходить в стенах ее театра. О дате сообщат дополнительно.