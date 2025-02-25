В парках Подмосковья отпразднуют "Солнечную Масленицу"

Празднование "Солнечной Масленицы" пройдет в более чем 100 парках Московской области 1 и 2 марта с угощением блинами, народными играми и шествиями, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

"На общеобластном мероприятии посетителей ждут народные гуляния, угощения блинами и ярмарки мастеров, театрализованные шествия, ледяные столбы и масленичные хороводы. Символичными проводами зимы станут уже традиционные сожжения чучел", - говорится в сообщении.

Так, в парке "Сестрорецкий" в Клину 1 марта откроется Дом русской сказки, где гости смогут познакомиться с героями русских сказок, узнать об особенностях русского народного быта.

2 марта в парке будут работать семь тематических площадок по названиям дней Масленичной недели, также пройдут интерактивная музыкальная сказка, концерт, конкурс блинопеков и квест. А в парке им. Н. Островского в Ступине 2 марта гостей приглашают на блинную эстафету, шествие-балаган со скоморохами и ходулистами и концертную программу. Также здесь пройдет дегустация сладких, соленых и кружевных блинов: на рассоле, простокваше, кефире, кипятке и топленом молоке.

В парке "Захарово" Одинцовского городского округа 2 марта для посетителей пройдут народные игры и забавы пушкинской эпохи, для детей устроят кукольное представление, а для взрослых - мастер-классы от столярной мастерской. А Зарайский центральный парк 2 марта организует массовое костюмированное шествие по улицам города, после которого все желающие смогут угоститься сладкими блинами и горячим чаем, посетить концертно-театрализованную программу и принять участие в русских народных забавах: перетягивании каната, бое подушками, подъеме гири.