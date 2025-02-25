Дума ограничила возможность дистанционного образования для врачей и фармацевтов

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который запрещает дистанционное образование для врачей и фармацевтов, но делает исключение для федеральных государственных образовательных стандартов.

"Реализация профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается, за исключением случаев, определенных федеральными государственными образовательными стандартами, типовыми дополнительными профессиональными программами в области охраны здоровья и осуществления фармацевтической деятельности", - говорится в тексте закона.

Эта норма касается обучения в колледжах и вузах, а также получения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки).

Как объяснил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, эта норма позволит прописать в образовательных программах объем и формат дистанционного образования, которое можно будет применять. Она вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно принятому закону организации, осуществляющие образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского и фармацевтического образования, должны соответствовать требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению в части практической подготовки обучающихся. Заключения о соответствии вузов этим условиям будут вноситься в специальный реестр, который будет общедоступным.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что обучение и повышение квалификации врача или фармацевта онлайн без практической подготовки - это лишь часть освоенной программы, результатом чего могут стать риски для пациента. Он подчеркнул, что проходить такую подготовку медработники должны в специализированных учебных заведениях, где есть научная и клиническая база.