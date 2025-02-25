«Это будет беда»: победу человечества над вирусами назвали началом деградации

Момент, когда человечество одержит полную победу над всеми вирусами, станет началом деградации, считает заслуженный врач России, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Постоянная борьба людей с микромиром — это нормальная часть эволюции, заявил он в пресс-центре НСН.

Победу человечества над вирусами назвали началом деградации
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«Я с ужасом думаю: не дай Бог когда-нибудь человечество так научится защищаться от микромира, что ни один вирус ему не будет опасен. Тогда придет полная беда! Мы начнем деградировать», — заявил Онищенко.

Человечество развивалось со времен появления генетического кода, и микробы — это своего рода «регулятор», который все это время был рядом, периодически нападая на людей, добавил академик. По его мнению, это один из факторов эволюции, и пока неизвестно, куда пойдет цивилизация без него. Борьба человечества и микромира — это этап эволюционного процесса, благодаря которому люди становятся умнее и сильнее, завершил Онищенко.

Ученые до этого обнаружили возможную связь между эволюцией вирусов в озере Танганьика в Африке и радиацией от древней суперновой. Исследование показало, что около 2,5 миллиона лет назад, в тот же период, когда на Землю обрушилась космическая радиация, в экосистемах озера произошел резкий всплеск разнообразия вирусов. Исследователи подчеркивают, что такие космические события могут влиять на развитие жизни на Земле.

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Геннадий Онищенко
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