В «Ласточкином гнезде» считают, что сброшенная с балкона кошка Муся не выжила

Любимая кошка сотрудников ялтинского замка-музея «Ласточкино гнездо» Муся, которую посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки, скорее всего, не выжила. Об этом рассказала сотрудница музея Татьяна.

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— Сегодня нам хотелось бы поделиться грустной новостью о нашей любимой кошке Мусе. К сожалению, после того как она была скинута с балкона замка «Ласточкино гнездо», мы ее так и не нашли. Сегодня уже третий день после происшествия, и, увы, надежда с каждым днем становится все меньше. Видимо, Муся уже на радуге, — написали в Telegram-канале музея.

24-летний петербуржец скинул Мусю со смотровой площадки на 40-метровом обрыве. Злоумышленник сначала погладил животное, убедился, что рядом нет людей, а затем перенес кошку на смотровую площадку и сбросил ее от туда.

Мужчина, скинувший кошку, попал в стационарное учреждение. Его задержали на пригородном вокзале станции Джанкой. По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело.

Мужчина не стал отрицать вину и заявил, что выбросил кошку за ограждение, потому что та начала вырываться у него из рук. Как накажут предполагаемого живодера — в материале «Вечерней Москвы».