Американка подала в суд на клинику, родив темнокожего ребенка

Женщина из США подала в суд на клинику, где ей проводили процедуру ЭКО, после ошибки, сделавшей ее суррогатной матерью чужого темнокожего ребенка, пишет Oddity Central.

© himarkley/iStock.com

Кристина Мюррей подала судебный иск против клиники Coastal Fertility после того, как ошибка в процедуре ЭКО привела к тому, что она выносила и родила ребенка, генетически не связанного с ней. Вместо собственного малыша, которого она ожидала, женщина стала невольной суррогатной матерью для другой пары.

Несмотря на то, что Мюррей и выбранный ею донор спермы были белыми, ребенок оказался афроамериканцем. Женщина сообщила клинике о произошедшей ошибке, но решила оставить малыша и воспитывала его несколько месяцев, пока биологические родители не подали на опеку.

«Выносить ребенка, влюбиться в него, родить его и создать уникальную связь между матерью и ребенком, а потом потерять его — это то, от чего я никогда не оправлюсь», — заявила Мюррей.

После консультаций с юристами женщина добровольно отказалась от опеки над ребенком, так как у нее не было шансов оспорить права биологических родителей. Сейчас мальчик живет с ними в другом штате под другим именем.

Клиника признала ошибку, назвав ее «единичным случаем», и заявила, что уже внедрила дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.