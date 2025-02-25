В России подвели итоги премии «Лучший магазин года»

Розничная сеть «МегаФона» отмечена премией «Лучший магазин года» в категории «Салон связи и электроники». В общественном голосовании премии в 2024 году приняли участие 2,2 миллиона потребителей.

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В 2024 году в компании были внедрены новые методики обучения и мотивации персонала. Мероприятия затронули как собственные, так и во франчайзинговые салоны оператора связи. В 2025 году «МегаФон» продолжит работу по развитию розничной сети, отметили в компании.

Всего в список фаворитов покупательских предпочтений попали 260 торговых сетей, 259 онлайн-магазинов и 17 онлайн-сервисов, которые соревновались в 49 категориях и трех номинациях.

В голосовании на премию «Лучший магазин года» сначала участвовали только сетевые и онлайн-магазины, а в 2021 году к ним присоединились онлайн-сервисы – доставка продуктов из магазинов и готовой еды из ресторанов, онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы и каршеринг. Новое голосование в рамках премии «Лучший магазин года» начнется в конце марта.