Онищенко объяснил опасность вейпов

Жидкость, которая используется в вейпах, проникает в альвеолы легких, где происходит окисление крови, отметил в эфире НСН заслуженный врач России Геннадий Онищенко.

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Вейпы являются убийственным изобретением, которые вызывают множество опасных болезней, в том числе неинфекционную пневмонию, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Только в нашей стране курение забирает 400 тысяч жизней в год, и 10 лет по недожитию. Если в ходе борьбы с курением мы говорили о том, что оно вызывает рак, зависимость, то сейчас появившиеся относительно недавно вейпы – убийственные изобретения, на которые посадили наших детей, – они сами по себе вызывают заболевания, включенные в том числе в МКБ-10 ( международная классификация болезней 10-го пересмотра, куда входят в том числе новообразования, болезни органов дыхания и системы кровообращения – ред. НСН)», - сказал Онищенко.

Он отметил, что жидкость, которая используется в вейпах, проникает в альвеолы легких, где происходит окисление крови. В результате развивается неинфекционная пневмония, указал врач.

«Капсулы, которые туда вставляются, очень разные… Через них, кстати, можно и наркотики продавать: не всегда же проверишь, что там ребенок курит… Так вот, туда добавляется маслянистая жидкость. Она проникает в альвеолы легких, где происходит окисление крови. И стеночка альвеолы выстилается тонким слоем этой масляной жидкости. Это масло там остается и не дает кислороду проникать. Фактически, человек задыхается. Возникает неинфекционная пневмония», - добавил Онищенко.

Ранее пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Маринэ Гамбарян в разговоре с НСН заявила, что курильщики являются плохим примером для подрастающего поколения, однако запрет употребления табака или курения вейпов на улице не решит проблему, передает «Радиоточка НСН».