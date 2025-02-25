Cтало известно, как накажут Ефремова за использование телефона в колонии

Российскому актеру Михаилу Ефремову, отбывающему наказание за смертельное ДТП, грозит штрафной изолятор (ШИЗО) из-за использования смартфона в колонии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы найденном у Ефремова телефоне с доступом в интернет. Сообщалось, что это может повлиять на решение о его условно-досрочном освобождении, на которое претендует артист. При этом его адвокат Юрий Падалко назвал новости о телефоне «очередным фейком».

По данным Shot, УФСИН по Белгородской области начало проверку в отношении сотрудников ИК-4 после инцидента со смартфоном. А самому Ефремову может грозить перевод в одиночную камеру на 3-10 суток.

«Сейчас проводятся беседы со всеми, кто входил в барак и пересекался с Ефремовым в последние дни, включая гостей колонии и ее работников. Самого актера планируют наказать за нарушение режима», - отмечает канал.

Адвокат Ефремова опроверг слухи о наличии телефона у артиста в колонии

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи пьяным, врезался в фургон в центре Москвы, в результате чего погиб водитель-курьер Сергей Захаров. В своем последнем слове в суде актер признал вину. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7 лет и 6 месяцев колонии. Осенью 2024 года адвокат Юрий Падалко заявил, что защита актера готовит материалы для подачи на УДО по состоянию здоровья.