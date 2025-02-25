Вчера появилась информация, что у Михаила Ефремова, отбывающего арест в ИК в Белгородской области, обнаружили неожиданную находку, которая оказалась одной из запрещенных вещей. В ходе внезапной проверки у актера нашли мобильный телефон с возможностью выхода в интернет.

Сегодня Telegram-канал SHOT сообщил, что из-за обнаруженного телефона с выходом в интернет актеру грозит наказание. Михаила могут отправить в ШИЗО. Также после инцидента со смартфоном УФСИН по Белгородской области начало проверку в отношении сотрудников ИК-4.

По данным SHOT, сейчас беседуют со всеми, кто входил в барак и пересекался с Ефремовым в последние дни, в том числе речь о гостях колонии и ее работниках. Самого артиста хотят отправить в одиночный изолятор на 3-10 суток, поскольку он совершил серьезное нарушение и уже не первое за все время в колонии.

При этом адвокат Ефремова Юрий Падалко в ходе вчерашнего разговора с Super назвал новость об обнаружении у его подзащитного мобильного телефона фейком. Не соответствует действительности, по словам адвоката, и информация, что Михаил Ефремов планировал выйти по УДО, которое теперь якобы сорвано.

Адвокат Ефремова опроверг слухи о наличии телефона у артиста в колонии

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось о резком ухудшении состояния здоровья Михаила Ефремова: у актера обострялась хроническая болезнь легких. Михаил с трудом дышал и почти не мог разговаривать, передавал Telegram-канал SHOT. Тогда из-за ухудшения состояния здоровья артист не мог говорить с адвокатами.

Михаил Ефремов был заключен под стражу после того, как в июне 2020 года устроил ДТП в центре Москвы, управляя автомобилем в нетрезвом виде.