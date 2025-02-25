Мошенники начали отправлять россиянам ссылки на уплату «госпошлины»
Злоумышленники отправляют жителям страны ссылки якобы на уплату «госпошлины» от имени Росреестра.
Об этом рассказали в московском управлении ведомства.
Мошенники действуют через мессенджеры.
Как отмечается, они заражают гаджеты вредоносным ПО и крадут личные данные.
В Росреестре напомнили, что сотрудники ведомства никогда не пишут через мессенджеры с требованием оплатить услугу по ссылке.
Ранее стало известно, что мошенники начали скупать аккаунты в соцсетях у школьников под предлогом «раскрутки».