Мошенники начали отправлять россиянам ссылки на уплату «госпошлины»

Злоумышленники отправляют жителям страны ссылки якобы на уплату «госпошлины» от имени Росреестра.

Об этом рассказали в московском управлении ведомства.

Мошенники действуют через мессенджеры.

Как отмечается, они заражают гаджеты вредоносным ПО и крадут личные данные.

В Росреестре напомнили, что сотрудники ведомства никогда не пишут через мессенджеры с требованием оплатить услугу по ссылке.

Ранее стало известно, что мошенники начали скупать аккаунты в соцсетях у школьников под предлогом «раскрутки».