Россиянка стала самой красивой девушкой Европы

Россиянка Юлия Павликова из Крыма стала победительницей конкурса красоты «Мисс Европа-2025». Второе место заняла представительница Украины, бронза досталась красавице из Болгарии. Об этом сообщает Thevoicemag.ru.

«Исторический момент! Дорогие друзья! В Ливане, в сердце столицы Бейрута, завершился конкурс красоты "Мисс Европа", основанный в 1927 году. Этот год стал особенным, так как впервые за многие годы в финале встретились представительницы России и Украины. Этот момент церемонии был поистине волнующим и запоминающимся для всех участниц и гостей, собравшихся в зале», — поделилась красавица эмоциями у себя на странице в социальных сетях.

Юлию можно назвать настоящим ветераном конкурсов красоты. В ее активе 15 наград, включая участие в финалах конкурсов «Большой четверки»: Мисс Земля, Мисс Гранд Интернешнл, Мисс Вселенная. Павликова начала строить модельную карьеру в возрасте 17 лет. Она сотрудничала с модными брендами Европы и Китая. Сейчас красотка возглавляет собственное модельное агентство MFD и проживает в России. Известно, что у нее есть любящий супруг и ребенок.

Как выглядит самая красивая девушка Европы — в галерее «Рамблера».