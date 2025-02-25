Глава Минздрава заявил о росте зарплат российских врачей

Средняя зарплата российских врачей в 2024 году увеличилась до 123 тысяч рублей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава напомнил, что средняя заработная плата у врачей по стране в 2019 году составляла 80 756 рублей, в 2023-м выросла до 113 602 рубля.

«За 9 месяцев 2024 года - 123 259 рублей», - цитирует Мурашко РИА Новости.

При этом зарплата среднего медперсонала в среднем по России увеличилась с 39,5 тысячи рублей в 2019 году до 61 тысячи в 2024-м. Между тем в Подмосковье почти 5 тысяч молодых медиков получили прибавку к зарплате в размере от 7 до 15 тысяч рублей, пишет 360.ru.

Поддержку предоставляют специалистам моложе 35 лет, которые устраиваются на работу в регионе на полную ставку в течение года после завершения учебы.