ВЦИОМ: каждый второй россиянин хотел бы иметь трех или более детей

Каждый второй (53%) участник опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в идеальных условиях хотел бы иметь трех и более детей. Исследование опубликовано в Telegram-канале центра.

"Многодетность в нашей стране становится новой нормой. С 2014 года доля многодетных семей в России выросла почти вдвое (в 1,8 раза). Наши сограждане все чаще мечтают о многодетной семье, и сегодня каждый второй в идеальных условиях хотел бы семью с тремя и более детьми (53%, рост на 11 п.п. к 2017 году)", - говорится в сообщении.

Ощутимый прирост многодетных семей пришелся на группу 25-59 лет (в среднем в два раза), особенно 35-44-летних, это те, у кого старт репродуктивности совпал с активной государственной политикой по повышению рождаемости (в 2014 году среди них было 8% многодетных, в 2025 году - 20%, рост в 2,5 раза).

Однако разрыв между реальным и желаемым количеством детей значительный: в среднем россияне имеют двух детей, а хотели бы трех. Такой разрыв объясняется ограничениями, связанными с материальными условиями, нехваткой ресурсов и времени, социальной и профессиональной адаптацией родителей, особенно женщин, после рождения детей.

Тезис "идеальная семья - многодетная" укрепляется во всех возрастных группах, причем активнее всего среди 18-24-летних (в 1,4 раза больше в сравнении с 2017 года). Мужчины в 1,8 раза чаще женщин в идеале хотели бы иметь четырех детей и больше (в 2017 году - в 1,5 раза). Женщинам же вариант ограничиться двумя детьми ближе, чем мужчинам.

Опрос проводился 13 февраля, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.