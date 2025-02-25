Топ-менеджер Rambler&Co объяснил пранкерам Вовану и Лексусу, в чём сила медиа

Андрей Цыпер выступил на форуме «Актуальный Рунет» с темой о фейковых новостях и доверии к традиционным СМИ.

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24 февраля 2025 года в Кибердоме — центре развития российской технологической индустрии — состоялся форум «Актуальный Рунет», организованный Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). Одним из спикеров мероприятия стал Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co. Ведущими выступили известные пранк-журналисты и телеведущие Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), специализирующиеся на тематике безопасного интернета и защиты от кибермошенников.

Андрей Цыпер ответил на вопросы участников мероприятия и зрителей, которых интересовали актуальные темы информационной гигиены. Он поделился опытом Rambler&Co в противодействии дезинформации и рассказал, как медиахолдинг обеспечивает достоверность информации для своей аудитории.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co: «Наши издания относятся уже к традиционным СМИ, и наша сила — в доверии аудитории. В кризисные моменты люди обращаются к нам за проверенной информацией. Да, соцсети и мессенджеры — это современные каналы дистрибуции, но они же и идеальная среда для распространения фейков. Отсутствие у них ответственности за информацию заставляет читателей возвращаться к нам. Со своей стороны, мы не только должны следовать высоким стандартам проверки информации, но и учить аудиторию работать с ней, обращать внимание на необходимость развития критического мышления. Этот навык у нас, к сожалению, потерялся, и его нужно восстанавливать в том числе через систему образования».

По мнению медиаменеджера, в условиях абсолютной доступности любой информации запрещать что-то бессмысленно, но регулировать важно. И на примере своих детей рассказал, что даже они самостоятельно разобрались, как обходить некоторые ограничения. Гораздо важнее – защищать пользователей от кибермошенников, потому что они совершенствуют свои алгоритмы и под угрозой теперь находятся не только пенсионеры, но и активные пользователи Рунета. «Нам нужно увеличить количество социальной рекламы и выделить ресурсы на изучение работы мошеннических колл-центров, чтобы противостоять им как с просветительской стороны, так и с технологической», – добавил Андрей Цыпер.

«Актуальный Рунет» объединил экспертов в области интернет-технологий, представителей государственных структур и бизнеса для обсуждения ключевых вопросов, волнующих российских интернет-пользователей. В Форуме приняли участие председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы РФ Антон Горелкин, генеральный директор «Института развития интернета» и член правления РОЦИТ Алексей Гореславский, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, член правления РОЦИТ Андрей Воробьев, директор Ассоциации промышленного майнинга и председатель комиссии РОЦИТ по блокчейн-технологиям, майнингу и криптовалютам Сергей Безделов, президент компании «Крибрум», член правления РОЦИТ Игорь Ашманов и генеральный директор Кибердома Сергей Калмыков.