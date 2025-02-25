Познер отреагировал на введенные против него Канадой санкции

Журналист и телеведущий Владимир Познер выразил недоумение из-за введения против него Канадой санкций.

— Буквально 10 секунд назад позвонили. Был абсолютно не в курсе. Ничего не думаю по этому поводу кроме недоумения, ничего не могу сказать. (Почему ввели санкции — прим. «ВМ»), не знаю. Может быть, они, конечно, объясняют это, не знаю, — подчеркнул Познер в беседе с NEWS.ru.

24 февраля стало известно, что Познер попал в санкционный список Канады. Вместе с ним в список вошли еще 32 физических и 44 юридических лица, например, фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Тогда же сообщалось, что ЕС включил в список генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Вадима Бадеху. Кроме того, в этот список также попали генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яна Новикова, а также глава акционерной компании «Туламашзавод» Евгений Дронов.

Также в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ЕС ввел ограничения в отношении российского и армянского актера и комика Михаила Галустяна, блогера Кристины Потупчик, сенатора и шахматиста Сергея Карякина, гимнаста и олимпийского чемпиона Никиты Нагорного, а также телеведущей Юлии Барановской.