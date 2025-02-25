Умер помощник Горбачева

Не стало помощника последнего президента СССР Михаила Горбачева, советского и российского журналиста, писателя Карена Карагезьяна. Он умер накануне ночью в Москве на 90-м году жизни.

Писатель скончался примерно в три часа ночи в своей квартире на улице Спиридоновка, сообщает mk.ru.

Карен Карагезьян родился в 1935 году в Москве. Окончил переводческий факультет 1-го Московского государственного педагогического института иностранных языков, по специальности преподаватель и переводчик немецкого языка.

Четыре года преподавал в том же институте, затем два года работал профессиональным переводчиком в Институте общественных наук в Москве. Затем трудился в международных СМИ, был членом редколлегии издания «За рубежом». В 1991 году устроился в пресс-службу президента СССР, затем стал замруководителя Службы международных связей. Исполнял обязанности помощника, советника и пресс-секретаря Михаила Горбачева.

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