Опрос: 72% россиян мечтают покинуть рабочие чаты

Они заявили, что устали от множества групп.

Одной из главных причин недовольства сотрудников называется почти постоянная доступность. На неё указали 38% респондентов. 44% отметили, что рабочие переписки не ограничены по времени. Каждый пятый получает сообщения от коллег или руководства поздно вечером или рано утром. 17% опрошенных признались, что не могут сконцентрироваться на отдыхе, находясь в отпуске, потому что постоянно ждут сообщений в рабочем чате.

Нервозность от групп испытывают 37% участников исследования проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», сообщает RT.

Опрос также показал, что 51% его участников заявили, что в случае срочной задачи, скорее всего, им позвонят.