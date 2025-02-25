Финансист Осянин: плату за свет планируют начать взымать по заявленной мощности

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин рассказал агентству «Прайм», что плату за свет планируют начать взымать по заявленной мощности.

По его словам, идея Минэнерго внедрить новый порядок оплаты счетов за электроэнергию по заявленной мощности может сдержать рост тарифов.

«Основной целью нового порядка оплаты является повышение эффективности использования электроэнергии и снижение нагрузки на электросети», — отметил Осянин.

Ранее в Госдуме запросили у регионов информацию о повышении тарифов на ЖКУ.

Также в пресс-службе российского правительства сообщили, что кабмин принял постановление, предполагающее пересчёт стоимости электроэнергии с начала 2025 года для проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками.