Субботин: диалога между Роскомнадзором и Google на сегодняшний день нет

Диалога между Роскомнадзором и американской корпорацией Google на сегодняшний день нет. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы ведомства Вадим Субботин. Он подчеркнул, что сегодня аналогичная ситуация складывается с соцсетью X (ранее Twitter).

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По словам Субботина, "они не нужны в нашей стране", но если в них возникнет необходимость, то "будем разбираться". До этого сообщалось, что судебные приставы принудительно взыскивают с американской компании Google LLC свыше 21,5 млрд рублей непогашенной задолженности по штрафам и другим взысканиям судов имущественного характера в пользу юрлиц и физлиц. 17 февраля сообщалось, что задолженность Google перед российскими телеканалами достигла 2,8 дуодециллиона руб. (это сумма с 39 нулями. — "Газета.Ru").

В январе 2025 года эта компания оспорила в Международном арбитражном суде в Великобритании российский штраф в два дуодецеллиона руб. Суд охарактеризовал действия российской стороны как "согласованную стратегию международного принуждения". В связи с этим штраф был признан неправомерным.