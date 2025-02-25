В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости ОРВИ

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за прошедшую неделю в России составил 6,5%, число госпитализаций возросло на 30%.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По итогам восьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 993 тыс. Превышение среднероссийского показателя отмечено в 49 регионах страны. В 30 субъектах Российской Федерации количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что увеличилась доля вирусов гриппа, преобладают вирусы гриппа B и A(H1N1), среди вирусов негриппозной этиологии - риновирусы, РС-вирусы.

Для предотвращения распространения респираторных инфекций закрыты 510 школ в 42 регионах и 100 детских дошкольных учреждений в 30 регионах, а также 5 школ-интернатов. Также закрыты 7 636 классов и 1 968 групп дошкольников, 13 групп в школах-интернатах и 74 группы в профессионально-технических училищах.