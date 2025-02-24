Отшельница Агафья Лыкова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Отшельница Агафья Лыкова из Хакасии пожаловалась на проблемы со здоровьем, ей готовят нового помощника. Об этом «Комсомольской правде» рассказал иерей и духовный отец женщины Игорь Мыльников.

Он указал, что особенно 79-летняя Лыкова жалуется на проблемы со спиной.

«Спина совсем уже! Кланяться не могу. Не согнуться, не разогнуться. Как класть поклоны при молитве, как все успеть по хозяйству?» — привел Мыльников слова отшельницы.

Он отметил, что церковь готовит ей помощника к весне. По словам Мыльникова, уже даже найден кандидат, который «сочувствует староверчеству и является хорошим человеком».

«Надеемся, к весне он созреет», — добавил он.

Напомним, что Лыкова живет в тайге одна уже 37 лет. Обещание не покидать лесную заимку с нее взял скончавшийся в 1988 году отец Карп Лыков. Долгое время отшельница справлялась самостоятельно, но с возрастом ей стало делать это все сложнее и на помощь начали приходить разные люди. В частности, помощников Лыковой отправляет православная старообрядческая церковь Белокриницкого согласия, прилетают волонтеры РТУ МИРЭА из Москвы, заглядывают ее друзья, сотрудники заповедника «Хакасский» и благотворители, которые организуют экспедиции к женщине за собственные средства.