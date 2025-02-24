Конюхов сломал весло впервые за 20 лет переходов на лодке через океаны

Путешественник Федор Конюхов, который находится примерно в середине своего 200-дневного перехода от Южной Америки до Австралии на весельной лодке "Акрос", впервые за 20 лет своих переходов на лодках через океаны сломал весло. Об этом сообщает Telegram-канал экспедиционного штаба.

"Сломано одно весло. Впервые за все мои походы 2002, 2014 и 2019 [годов], чтобы я сломал весло. Была хаотичная болтанка, я пытался грести и ломанул одно весло. Везу в качестве сувенира. <…> У меня все хорошо. Лодка начинает уставать, потихоньку сыпется все и выходит из строя. Все разъемы USB для зарядки окислились, здесь сырость и влажность стопроцентная. В шторма лодка не проветривается, конденсат в каютах льется рекой. Даже морские приборы не выдерживают такой сырости. <…> Ну ничего, я-то выдержу, главное, чтобы лодка и приборы выдержали. Слава богу, жив и здоров до сегодняшнего дня. Впереди острова [Принц-Эдуарда и Марион-Айленд, ЮАР], надо с ними разойтись", - заявил Конюхов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточнил ТАСС руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов, мореплаватель гребет веслами из углепластика толщиной с руку мужчины. При этом на лодке есть еще четыре запасных весла.

Кроме того, Конюхов-старший пожаловался, что все четыре аккумулятора с каждым днем все хуже и хуже держат заряд, хотя аккумуляторный отсек утеплен и изолирован от обшивки корпуса.

"Едва хватает пережить ночь. Ночью в каюте освещение и все второстепенные приборы выключены, работают только самые необходимые. Надо было делать резервную пару аккумуляторов, у меня в кормовом отсеке", - рассказал он по видеосвязи с помощью спутниковой антенны.

Также подтекает опреснитель, примерно литр морской воды приходится выбирать каждый день губкой из отсека. При запуске опреснитель травит воздух, не держит давление, надо около пяти минут качать, прежде чем пойдет вода без соленой примеси. Причина - многочисленные перевороты лодки во время штормов.

"Все вкусное потихоньку заканчивается, сублимированных продуктов достаточно, а вот печенье, галеты, да и вообще мучное - все закончилось. А так хочется свежего хлеба! Невозможно взять разнообразные продукты на такой длинный переход. Я знал, что на первом отрезке пути у меня будет какое-то разнообразие в рационе, а вот на вторую половину останется еда только для поддержания сил и энергии", - добавил Конюхов.

Об экспедиции

Как рассказал ранее сам путешественник, ему предстоит преодолеть расстояние в 18 тыс. км за 200 дней. Для этого необходимо грести по 15 часов в день. Безостановочный переход начался в районе 56-го градуса южной широты. Переход к Австралии станет вторым этапом кругосветного маршрута в Южном океане, первую часть которого Конюхов преодолел в 2018-2019 годах. Тогда он прошел 11 тыс. км за 153 дня. Для перехода была использована та же лодка "Акрос", которая модернизирована для новой экспедиции.

Длина судна составляет девять метров, вес пустого корпуса - 400 кг. На "Акросе" есть водонепроницаемые отсеки для хранения продуктов и оборудования, а также для отдыха. Лодка создана из расчета, что путешественнику придется столкнуться со штормами, а значит, она должна выдерживать многодневные удары волн и перевороты. На лодке припасено 100 кг сублимированных продуктов из расчета потребления 5 тыс. калорий в день, есть ручной и автоматический опреснители воды, спутниковая связь и солнечные батареи.