Телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое включение в санкционный список. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам телеведущего, введенные против него санкции стали для Познера сюрпризом. Он также добавил, что такое решение канадских властей вызывает у него недоумение, а причину внесения в ограничительный перечень ему не сообщили.

«Буквально 10 секунд назад позвонили. Был абсолютно не в курсе. Ничего не думаю по этому поводу кроме недоумения, ничего не могу сказать. <...> Может быть, они, конечно, объясняют это (причину внесения санкций — прим. ред.), не знаю», — заявил он.

Ранее Канада ввела санкции против 33 физических и 44 юридических лица из России. В их числе оказался Владимир Познер.