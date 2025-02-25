В горах в Сочи объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи в связи с сильным снегопадом в предгорной и горной зонах. Синоптики прогнозируют выпадение 20-25 мм осадков, которые сохранятся до конца вторника, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"25 февраля в предгорной и горной зоне Сочи количество выпавших осадков достигнет критерия опасного явления - очень сильный снег, составит 20-25 мм. Осадки будут сохраняться до конца дня 25 февраля", - говорится в сообщении.

ГУ МЧС по региону также предупредило о налипании мокрого снега на проводах и деревьях в Сочи. Коммунальные и дорожные службы продолжают бороться с последствиями снегопада.

Глава администрации Сочи Андрей Прошунин сообщал, что во вторник высота снежного покрова в Красной Поляне приближается к полуметру и продолжают увеличиваться. При этом снег выпал и в прибрежной полосе. По данным властей, снегопад сохранятся в Сочи в течение двух дней.