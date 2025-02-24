Адвокат дочери экс-мэра Самары Виктора Тархова заявил, что Людмила верит — ее родители живы. По его словам, это доказывает ее непричастность к исчезновению отца и матери.

Расследование пропажи Тархова и его жены все еще продолжается. По версии следствия, их убили, а после избавились от тел. На это указывает то, что в квартире были найдены не только следы крови, но и кровеносные сосуды. Главной подозреваемой на данный момент является внучка супругов, которая пока сохраняет молчание и отказывается давать показания.

Дочь же Тархова находится в заключении и проходит по делу как потерпевшая.

«Мы виделись с Людмилой, состояние ее тяжелое, тем более все помножено на дефицит информации. Она в разрозненных чувствах. Но Людмила Викторовна верит в то, что ее родители живы. Такая позиция исключает вопрос причастности дочери», - заявил адвокат дочери Тарханова в студии «Пусть говорят» на Первом канале.

Напомним, что, по одной из версий, тела Тарховых расчленили, а фрагменты вывезли на мусорный полигон. Но пока останки найти не удалось.

Ранее появилась информация, что внучка экс-мэра Самары после убийства могла впасть в состояние мутизма.