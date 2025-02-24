Жена умершего комбата Шустрого рассказала о последнем желании мужа

Жена умершего комбата батальона «Ахмат» Зелимхана Батукаева (известного под позывным Шустрый) рассказала о последних желаниях мужа. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам жены Шустрого, ее погибший муж всегда хотел дочку. При этом, ранее пара уже попыталась завести ребенка, но у жены случился выкидыш. Кроме того, Шустрый также хотел построить собственный дом.

«Он очень хотел ребенка, но у меня случился выкидыш. Он мне говорил: "Если родишь девочку, я тебя на руках носить буду". Он никогда меня не обижал», – рассказала она.

Напомним, что в последний раз Шустрый выходил на связь 22 февраля. Позже стало известно, что он умер при выполнении боевой задачи от кровоизлияния в мозг, при этом мужчина три дня провел без сна. В данный момент его тело эвакуировали и везут в Россию.