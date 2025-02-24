Скандал осужденного Михаила Ефремова с найденным телефоном назвали «подставой». Об этом сообщает mk.ru.

24 февраля в СМИ появилась новость о том, что УДО Михаила Ефремова под вопросом: якобы у актера при проверке обнаружили телефон с выходом в Интернет. В беседе с журналистами заключенный со стажем заявил, что актеру могли навредить специально перед УДО.

«Поскольку время перед УДО – самое опасное, очень легко подставить зэка. Для суда, который решает вопрос об УДО, нужна приближённая к идеальной характеристика. Так что если такая ситуация имела место, Ефремову банально могли навредить специально. Кому-то не заплатил, с кем-то не договорился – и все», — высказался собеседник mk.ru.

Если у Михаила действительно был мобильный, то о нем знали в ИК. Как правило, когда приезжает проверка, то заключенные прячут устройства.

Также собеседник уточнил, что заключенный может приобрести телефон за 100 тысяч.

«Конечно, трафик запрещенных предметов идет постоянно, но это происходит либо под контролем осужденных, приближенных к администрации, либо под контролем самой администрации», — сообщил заключенный со стажем.

Ранее сообщалось, выйдет ли Михаил Ефремов на свободу по УДО после найденного в камере телефона. Подробности читайте в этой новости.