На Вологодчине представили уникальные святыни, спасавшие жизнь воинам

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике представили более 250 икон, спасавших русских воинов в бою. Выставка называется "Небесный покров России. Защитники русского воинства", приурочена она к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

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В проекте участвуют десять музеев Вологодской области. Представлены уникальные иконы с особой историей, в том числе и из частных собраний. В одном из залов можно увидеть современную обгоревшую икону "Спас Вседержитель". Она побывала на СВО и спасла бойца, жителя Белозерского округа Вологодской области. Эту икону и Троицу Ветхозаветную мужу в дорогу дала супруга. Боец вернулся, а обгоревшие иконы, которые спасли его, передал в Белозерский областной краеведческий музей.

Кстати, иконам, оберегавшим воинов во время спецоперации, в экспозиции уделено особое место. Многие экспонаты прошли длительную реставрацию и представлены впервые.

На выставке можно увидеть чудотворные образы Богородицы. Одна икона защитила в Смутное время Тотьму от польско-литовских войск, вторая стала списком чудотворного образа Божией Матери, сохранившей Устюжну. Для защиты от супостата с житийным образом Димитрия Солунского из одноименного устюженского храма был совершен крестный ход 10 февраля 1609 года.

Есть здесь и обереги воинов белозерской дружины, ратные подвиги которой вписаны в историю Отечества. Это памятники археологии с изображениями Георгия Победоносца и Николая Чудотворца X‒XIV веков.

Можно посмотреть и на медные складни. Один вручали офицерам во время Первой мировой войны, другой был обнаружен во время археологических раскопок на Бородинском поле.

По словам генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова, представленный небесный пантеон - это пантеон защитников. Небесное воинство сопровождало своих защитников и в давних битвах за Отечество, и сейчас.