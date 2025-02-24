Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в ГУ МЧС РФ.

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По данным ведомства, в период с 24 по 27 февраля в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать все необходимые меры безопасности. В частности, они рекомендовали не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«Если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока», — говорится в сообщении.

Ранее российский турист попал под лавину в округе Манали штата Химачал-Прадеш на севере Индии и не выжил. Мужчина катался на лыжах вместе с другом и другими лыжниками, как внезапно в районе Кулу сошла лавина.