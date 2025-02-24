Росавиация ответила на слухи о скором открытии южных аэропортов

В Росавиации заявили, что информация о «срочной подготовке» к открытию приостановивших работу российских аэропортов не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

Росавиация ответила на слухи о скором открытии южных аэропортов
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В Росавиации подчеркнули, что официально и заблаговременно сообщат, если режим работы закрытых аэропортов изменится. Сообщения о «срочной подготовке» к открытию в ведомстве назвали «абсолютным фейком».

Ранее в СМИ появилась информация, что аэропорты Воронежа, Липецка, Симферополя и других городов готовятся к возобновлению работы. Утверждалось, что на фоне этого сотрудникам не дают отпуска или вызывают с отдыха.

Утверждалось, что указание не уходить в отпуск действует на ближайшие два месяца. Также сообщалось, что аэропорты активно набирают новых сотрудников, так как решение об открытии может быть принято «в любой момент».

СМИ писали, что в течение недели после снятия ограничений планируется запустить грузовые рейсы. После этого якобы может быть согласована полетная программа пассажирских рейсов. Отмечалось, что на это уйдет от одного до двух месяцев.

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