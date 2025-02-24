В РПЦ предостерегли от ряда действий на Масленицу

Объедаться и пить алкогольные напитки на Масленицу православным христианам неправильно. Об этом заявил священник Русской православной церкви, служитель храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко, его слова приводит Пятый канал.

Клирик отметил, что масленичная неделя предшествует сорокадневному Великому посту и может считаться временем на подготовку к нему, поэтому любые излишества недопустимы.

«Празднование Масленицы должно быть скромным, без возлияния алкоголя. В прежние времена думали, что перед Великим постом надо нагуляться. Это, конечно, неправильный подход. К этому надо относиться осторожно», — предостерег священник. Отец Николай добавил, что праздновать Масленицу православным христианам не запрещено, однако им следует сторониться ряда очевидно языческих действий, и стараться наполнить празднование христианским смыслом.

Масленица — один из самых массовых народных праздников. По ВЦИОМ, его отмечают две трети россиян. В 2025 году масленичная неделя начнется 24 февраля. Каждый из семи дней праздника имеет свои традиции.