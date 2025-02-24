«Афиша» исполнит желания на Масленице

Компания участвует в фестивале «Зима в Москве» с собственной праздничной локацией.

С 21 февраля по 2 марта 2025 года в столице проходит фестиваль «Зима в Москве». В знаковых локациях города появятся ярмарки с блинами, фотозоны, народные забавы и мастер-классы. Компания «Афиша» присоединилась к встрече весны и создала интерактивную зону в лучших культурных традициях Масленицы, где можно помечтать о планах на сезон, а некоторые из них сразу же исполнить.

На проводах зимы есть традиция повязывать разноцветные ленточки на деревья, чучела или специальные сооружения и загадывать вместе с этим желание на ближайший год. «Афиша» переосмыслила этот ритуал: исполнять заветные мечты гостей большая буква «А» из логотипа компании, а ленточки можно взять прямо рядом с ней. Украсив арт-объект, можно тут же украсить свои вечера и выходные – пройти по QR-коду и увидеть подборку лучших событий на Afisha.ru. Скидка 15% по подписке СберПрайм сделает исполнение желаний ещё доступнее.

Поучаствовать в спецпроекте «Афиши» можно до 2 марта 2025 года на фестивальной площадке у карусели на Площади Революции.