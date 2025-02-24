Адвокат Ефремова ответил на слухи о сорванном из-за телефона УДО

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко назвал «очередным фейком» новости о телефоне, который якобы нашли у актера в колонии. Об этом сообщает телеканал «360».

Ранее информация о якобы найденном у Ефремова телефоне появилась в Telegram-каналах. Сообщалось, что это может повлиять на решение о его условно-досрочном освобождении (УДО).

На прошлой неделе СМИ сообщили, что актер уже подал ходатайство об УДО. Утверждалось, что в своем заявлении он сослался на состояние своего здоровья, исправную ежедневную работу, раскаяние и помощь с художественной самодеятельностью в колонии.

В июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения.

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В своем последнем слове в суде актер признал вину. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев (так как актер добровольно выплатил компенсацию потерпевшим). Осенью 2024 года Падалко заявил, что защита актера готовит материалы для подачи на УДО по состоянию здоровья.