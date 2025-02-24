Северное сияние под водой и любопытный тюлень. Лучшие подводные фото — 2025

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Номинация «Перспективный фотограф». Рурук. «Северное сияние под водой»
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Номинация «Перспективный фотограф». Рурук. «Северное сияние под водой» 
© Ruruka/UPY2025
Гран-при и победа в номинации «Широкий угол». Альваро Эрреро. «Лучезарная связь»
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Гран-при и победа в номинации «Широкий угол». Альваро Эрреро. «Лучезарная связь» 
© Alvaro Herrero/UPY2025
Номинация «Портрет». Абдулазиз Аль Салех. «Увлажнение»
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Номинация «Портрет». Абдулазиз Аль Салех. «Увлажнение» 
© Abdulaziz Al Saleh/UPY2025
Номинация «Воды Британии». Дэвид Альперт. «Любопытный тюлень»
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Номинация «Воды Британии». Дэвид Альперт. «Любопытный тюлень» 
© David Alpert/UPY2025

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Номинация «Макро». Паоло Бальдаччи. «Волшебная подсветка»
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Номинация «Макро». Паоло Бальдаччи. «Волшебная подсветка» 
© Paolo Baldacci/UPY2025
Номинация «Поведение». Сюнсукэ Накано. «Поединок. Лицом к лицу»
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Номинация «Поведение». Сюнсукэ Накано. «Поединок. Лицом к лицу» 
© Shunsuke Nakano/UPY2025
Номинация «Спасите наши морские богатства». Роберт Марк Леманн. «1/200.000.000»
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Номинация «Спасите наши морские богатства». Роберт Марк Леманн. «1/200.000.000» 
© Robert Marc Lehmann/UPY2025
Номинация «Катастрофа». Алекс Доусон. «Кораблекрушение»
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Номинация «Катастрофа». Алекс Доусон. «Кораблекрушение» 
© Alex Dawson/UPY2025
Номинация «Коралловые рифы». Кэтрин Холмс. «Калейдоскоп цветов»
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Номинация «Коралловые рифы». Кэтрин Холмс. «Калейдоскоп цветов» 
© Catherine Holmes/UPY2025

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Номинация «Черное и белое». Энрик Дженер. «В погоне за дельфинами»
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Номинация «Черное и белое». Энрик Дженер. «В погоне за дельфинами» 
© Enric Gener/UPY2025

Жюри конкурса «Подводный фотограф года» (Underwater Photographer of the Year) выбрало лучшие снимки 2025-го. Абсолютным победителем стал испанский фотограф Альваро Эрреро. Его снимок «Лучезарная связь», запечатлевший самку кита с детенышем, выиграл Гран-при. Эту фотографию Эрреро сделал во Французской Полинезии. По его словам, она отражает материнскую любовь и передает красоту и хрупкость жизни в океане.

Перспективным фотографом 2025 года жюри назвали корейца Рурука со снимком «Северное сияние под водой». Чтобы сделать это фото, Рурука отправился в мексиканский Канкун в сезон дождей, где местный корейский гид стал его моделью.

В номинации «Спасите наши морские богатства» победу одержал Роберт Марк Леманн из Германии, сфотографировавший пойманную тигровую акулу. Лучшим в категории «Воды Британии» стал Дэвид Альперт со снимком «Любопытный тюлень». Японца Сюнсукэ Накано жюри отметили за снимок дерущихся самцов азиатской барабульки. Его фотография «Поединок. Лицом к лицу» победила в номинации «Поведение».