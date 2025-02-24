В РПЦ попросили отказаться от идеи "погулять как следует" на Масленицу

Идея "погулять как следует" на широкую Масленицу, которая наступает 24 февраля, сомнительна накануне Великого поста, и, чтобы не сбиться с духовного "маршрута", во всем стоит помнить о чувстве меры. Об этом заявил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).

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Священник напомнил, что последняя неделя перед Великим постом, который в этом году начинается 3 марта, называется Масленицей, мясопустной или сырной неделей. То есть, подчеркнул иеромонах, это "полупост" по церковному уставу, когда уже нельзя есть мясо.

"Если кто-то норовит "погулять как следует" - с алкоголем, увеселениями и так далее - перед Великим постом - вот этого не надо. Духовная жизнь остается, это наше движение к небу. Поэтому надо работать головой и не сбиваться с маршрута", - сказал Маркиш.

Справка "РГ"

Великий пост в 2025 году идет с 3 марта по 19 апреля. Пост предваряют четыре подготовительные воскресенья - о мытаре и фарисее - 9 февраля; о блудном сыне - 16 февраля; о Страшном суде - 23 февраля. Последнее воскресенье перед Великим постом - 2 марта - Прощенное воскресенье или воспоминание изгнания Адама из рая.