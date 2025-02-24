Ефремов сорвал свое УДО из-за найденного у него смартфона

У актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание по делу о смертельном ДТП, обнаружили телефон. Как сообщает Telegram-канал Shot, теперь его условно-досрочное освобождение оказалось под угрозой.

По информации канала, в ИК-4 в Белгородской области проводились масштабные мероприятия по поиску запрещенных вещей у заключенных. О проверке не было известно заранее, из-за чего спрятать «гражданские» предметы удалось не всем. Среди них оказался и Ефремов — в его личных вещах обнаружили мобильный телефон с возможностью доступа в интернет.

Неизвестно, как смартфон попал к актеру. По словам собеседника Shot, в ИК-4 жестко пресекают попытки передачи подобных предметов. УДО Ефремова теперь под вопросом.

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения. Суд признал артиста виновным, в результате назначив 7,5 лет тюремного заключения.

Адвокат Добровинский заявил, что Ефремов вжился в роль заключенного

Накануне Shot сообщил, что Ефремов подал на УДО. Источник утверждал, что прошение должны рассмотреть в течение двух недель.