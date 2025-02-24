Вильфанд спрогнозировал оттепель в Петербурге

Оттепельная погода прогнозируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже с понедельника, температура в Северной столице днем может доходить до отметки в 0 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С северо-запада по западной периферии антициклона идет очень теплый воздух, уже в понедельник в Питере температура днем - оттепельная. В понедельник ночью ожидается минус 4-9 градусов, днем - от минус 2 до плюс 2 градусов. Во вторник уже ночные температуры будут повыше, в Питере около минус 5 градусов, по Ленинградской области - минус 3-8, а днем около минус 2 - плюс 3 градусов", - сказал он.

В дальнейшем повышение температуры продолжится, значения ночью составят минус 1-6 градусов, днем - минус 1 - плюс 4. Также во второй половине недели, начиная со среды, возможны дожди и снег.

Метеоролог добавил, что теплая погода приведет к тому, что в Ненецком автономном округе и Коми будут выпадать сильные осадки во всех видах: снега, мокрого снега и дождя, усилится и ветер до 22 м/с.